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    Цього тижня українців чекає робоча субота

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    У суботу доведеться відпрацювати за вихідний день 23 серпня&nbsp; - Цього тижня українців чекає робоча субота
    У суботу доведеться відпрацювати за вихідний день 23 серпня 
    Колаж РБК-Україна

    Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні – ще одна робоча субота буде у жовтні

    Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем субота, 28 серпня, буде робочою. У цей день потрібно буде відпрацювати за понеділок, 23 серпня. Про це йдеться у відповідному розпорядження уряду.

    Раніше Кабінет міністрів України переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Це було зроблено для створення сприятливих умов святкування Дня Незалежності, який випадав на вівторок. Таким чином, в Україні було чотири вихідні дні поспіль – з 21 по 24 серпня.

    У 2021 році в Україні робочими є 250 з 365 календарних днів. Водночас в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

    Відзначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з:

    Також вже відомо, що Кабмін може перенести два робочих дні у 2022 році.

    До слова, у січні повідомлялося, що Рада планувала заборонити переносити робочі дні через свята.

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    Теги: вихідні свята українці робота
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    Цього тижня українців чекає робоча субота