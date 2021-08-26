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    Кабмін може перенести два робочих дні у 2022 році: коли відпочиватимемо

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    По чотири вихідних поспіль у 2022 році буде з 5 по 8 березня і з 25 до 28 червня - Кабмін може перенести два робочих дні у 2022 році: коли відпочиватимемо
    По чотири вихідних поспіль у 2022 році буде з 5 по 8 березня і з 25 до 28 червня
    Фото: dzerkalo.media

    На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль

    Кабінет міністрів має намір схвалити розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2022 році». На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль. Про це стало відомо з порядку денного засідання уряду 26 серпня.

    Проєктом пропонується для святкування у 2022 році 8 березня – Міжнародного жіночого дня та 28 червня – Дня Конституції України рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:

    з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

    понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

    Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 до 28 червня.

    Згідно з документом, спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до нормативних документів, що регламентують питання прикордонного режиму у контрольованих прикордонних районах. Як ідеться на сайті уряду,зміни стосуються визначення місць та меж режимних територій, порядку використання плавзасобів і літальних апаратів.

    До слова, у січні повідомлялося, що Рада планувала заборонити переносити робочі дні через свята.

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    Теги: Кабмін вихідні Національний банк свята українці
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    Кабмін може перенести два робочих дні у 2022 році: коли відпочиватимемо