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    В Україні може з’явитися ще один вихідний: Зеленський вніс у Раду проєкт закону

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    Президент підписав указ про святкування Дня Української державності&nbsp; - В Україні може з’явитися ще один вихідний: Зеленський вніс у Раду проєкт закону
    Президент підписав указ про святкування Дня Української державності 
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський закликав Раду зробити День державності вихідним

    Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про визнання Дня української державності вихідним днем, указ про який він підписав під час урочистого параду з нагоди 30-річчя Незалежності країни.

    «Я підписав указ про святкування Дня Української державності та вношу на ваш розгляд проект закону, згідно з яким цей день має стати вихідним», – заявив Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України.

    Раніше сьогодні Зеленський оголосив про впровадження нового українського свята – Дня Української державності, який відзначатиметься в День хрещення Русі-України 28 липня.

    До слова, президент Володимир Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

    Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України.

    Звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно – старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук президента члени родин загиблих захисників. Орден «Золота Зірка» вручений полковнику Євгену Сидоренку.

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    Теги: Верховна Рада депутат свята політика хрещення Володимир Зеленський президент указ
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    В Україні може з’явитися ще один вихідний: Зеленський вніс у Раду проєкт закону