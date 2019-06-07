Більше п'яти тисяч вінничан вакцинувались проти грипу



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У місті діє програма «Стоп грип», направлена на мінімізацію наслідків поширення вірусу грипу серед жителів Вінниці, зниження рівня захворюваності на грип і ГРВІ та попередження їх ускладнень

Протягом епідперіоду (з жовтня по травень) 2018-2019 років вакцинацію пройшли 5559 вінничан, 21 % з яких – діти. Про це йшлось сьогодні під час засідання виконкому, коли директор департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш звітував про виконання міської програми «Стоп грип».

Протягом періоду реалізації Програми проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед вінничан щодо необхідності проведення вакцинації проти грипу, профілактики захворювання, важливості своєчасного звернення до медичних працівників в разі захворювання.

«Вінничани активно долучились до вакцинації – протягом звітного періоду щеплення зробили 5559 осіб. Серед усіх щеплених частка дітей становить 21 % - 1125 дітей. Дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, щеплення робились безкоштовно. Усім іншим вінничанам, які вирішили скористатись Програмою, 50% вартості вакцини відшкодовувалось за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», – розповів Олександр Шиш.

Постійно моніторився рівень захворюваності населення. Завдяки проведеному інформуванню вінничан своєчасно за медичною допомогою з приводу захворювання на ГРВІ та грип звернулись 80 974 осіб – 21,8% населення Вінницької ОТГ. Безпосередньо з грипом було зафіксовано 533 людини, з них 132 дітей.

«Починаючи з 2016 року, коли запрацювала програма, кількість вінничан, які обирають найефективніші методи профілактики, суттєво збільшилась. Сподіваємось, що з року в рік кількість свідомих вінничан буде значно збільшуватись. На жаль, протягом епідемічного періоду з жовтня по травень грип забрав 64 життя на території всієї України, в тому числі 12 дітей. Щодо нашого міста, з початку дії Програми у Вінниці не зареєстровано жодного випадку смерті від вірусної пневмонії. Я ще раз наголошую, найбільш ефективний засіб профілактики – це вакцинація. Тому закликаю всіх вінничан вакцинувати себе, своїх дітей і свої родини», – зазначив Олександр Шиш.

З грипом, ГРВІ та їх ускладненнями було госпіталізовано 2126 осіб – 2,6% від тих, хто захворів, з них – 1420 дітей. Протягом епідсезону на пневмонію, як ускладнення грипу та ГРВІ, захворіло 54 особи. Жодного летального випадку від ГРВІ, грипу та їх ускладнень протягом звітного періоду не зареєстровано. Протягом епідсезону з жовтня 2018 по травень 2019 років використано 1471 «експрес-тестів» ( 1015 –стаціонарно, 456 – амбулаторно). З них 269 виявилися позитивними.

«Дякую всім за роботу над виконанням Програми, цифри говорять самі за себе. До здоров’я вінничан потрібно ставитись дуже уважно. Вважаю, що потрібно постійно проводити таку саму роботу щодо вакцинації й проти кору та інших інфекцій», – каже міський голова Сергій Моргунов.