З початку епідсезону у Києві перехворіли на грип 387 тисяч осіб



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Показник захворюваності не перевищував епідеміологічний поріг

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ в епідеміологічний сезон 2018-2019 років перебував на відповідному рівні та не перевищував епідеміологічний поріг. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його інформацією, у Києві з початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 387 081 осіб, у тому числі 249 636 дітей. Найвища захворюваність спостерігалася серед школярів та становила 42,1% від загальної кількості захворілих дітей та 36,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

«Саме з високим рівнем захворюваності серед школярів цього епідсезону було призупинено навчальний процес у 121 школі. У 193 школах було прийнято рішення про припинення навчання у окремих класах. Таке рішення приймали керівники шкіл спільно з районними управліннями освіти», – зауважив Поворозник.

Він зазначив, що за епідсезон 2018-2019 року до медичних закладів міста було госпіталізовано 4840 осіб, з них 4183 дітей.

Нагадаємо, з початку епідсезону щеплено проти грипу 35 054 осіб, з них 9 307 – діти.

Як повідомлялося, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 63 українців.