Американські біолабораторії в Україні. Уряд пояснив, звідки «ростуть ноги» у фейку



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Наприкінці квітня телеканал «1+1» розповів про нібито наявність в Україні американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя

МОЗ: американці надавали технічну допомогу Україні при створенні та модернізації лабораторій в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я розкрили походження чуток про так звані американські лабораторії з біологіною зброєю в Україні, про які останнім часом торочать російські ЗМІ, а також медіа, підконтрольні куму Путіна Віктору Медведчуку та олігарху Ігорю Коломойському. Отже, як з'ясувалося, за контрактом HDTRA 1-08-D-0007-00009 в рамках «Програми залучення в спеціальну біологічну діяльність» Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США (DTRA) надавалася технічна допомога лабораторіям в Україні, які були раніше побудовані і модернізовані за сприяння Агентства. Власне, наданням технічної допомоги займалася компанія «Блек енд Витч Спейшл Проджектс Корп» (США).

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я України, пишуть «Українські новини».

«Положеннями контракту було передбачено надання допомоги Україні в запобіганні розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які знаходяться в НДІ епідемології та гігієни (Львів), Українському науково-дослідному протичумному інституті (Одеса) та установах МОЗ, а також на інших об'єктах , які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї», - йдеться у відповіді.

При цьому у відповіді уточнюється, що до зупинки програми в 2014 році у рамках реалізації проекту технічної допомоги DTRA в Україні вже були побудовані, модернізовані і здані в експлуатацію вісім лабораторій на базі обласних лабораторних центрів у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Харківській, Херсонській, Тернопільській областях, а також республіканського лабораторного центру АР Крим.

Програма, дія якої тривала з 2005 по 2014 рік, була відновлена у 2016 році в рамках Меморандуму, підписаного між Міністерством з питань європейської інтеграції України і «Блек енд Витч Спейшл Проджектс Корп». Згідно з цим Меморандумом, в 2016-2019 роках планувалося освоїти 1,28 млн доларів США. Основним завданням ставилося підключення українських лабораторій до єдиної онлайн-системи програмного забезпечення ЕЛІССЗ - Електронна інтегрована система спостереження за захворюваннями.

Як вказувалося в тексті Меморандуму, такий крок дозволить удосконалити міжрегіональне і міжвідомча лабораторне співробітництво, створить можливість спрощеного і швидкого обміну даними про виявлені захворювання. Також посилюється система управління і контроль за патогенами, включаючи особливо небезпечні патогени.

При цьому, в Меморандумі окремо прописується, що участь в програмі можуть брати лише лабораторії і інститути МОЗ України, затверджені українською та американською сторонами. Також в документі міститься зобов'язання української сторони щодо безперешкодного доступу на об'єкти представникам «Блек енд Витч Спейшл Проджектс Корп».

У реєстраційній картці проєкту, завізованій у 2017 році тодішнім першим заступником міністра економіки Максимом Нефьодовим, перераховані 13 об'єктів.

Канал «1+1» 27 квітня у програмі «Секретні матеріали» поширив російський фейк про роботу в Україні таємних американських біолабораторій. У відповідь на звинувачення у поширенні російської пропаганди, телеканал, який належить олігарху Ігорю Коломойському заявив, що планує продовжити висвітлення цієї теми у своїх програмах.

Як раніше заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, Росія проводить дезінформаційну кампанію в Україні та Вірменії через підконтрольні медіа проти США про походження вірусу. Дипламат додав, що російські фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу «1+1», що належить олігархові Ігорю Коломойському. Зокрема, розповідалося про нібито наявність в Україні американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя. «Ця історія була поширена в Україні Віктором Медведчуком, підготовленим в КДБ адвокатом, через упередженість якого в 70-і роки Василь Стус був відправлений до Сибіру, в ГУЛАГ», - заявив Кент.

Також виступила із заявою СБУ. Зокрема, Служба безпеки просить політиків не поширювати фейки про іноземні біолабораторії в Україні.