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    Здоров'я

    У Збройних Силах за минулу добу – три нових випадки Covid-19

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    В Збройних Силах України хворіють на Covid-19 60 осіб&nbsp; - У Збройних Силах за минулу добу – три нових випадки Covid-19
    В Збройних Силах України хворіють на Covid-19 60 осіб 

    Всього хворіють на коронавірус 60 військових

    За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Всього на сьогодні у ЗСУ хворіють 60 осіб. Про це повідомляє командування медичних сил Збройних Сил України.

    «Станом на 07:00 26 травня в Збройних Силах України хворіє 60 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 96 осіб та 2 летальних випадки», - повідомили у ЗСУ.

    Зазначають, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, на сьогодні перебуває 261 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби – 42 особи.

    «За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Троє військовослужбовців (Львівська область – 2 особи та Черкаська – 1 особа) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. У одного військовослужбовця спостерігається легкий перебіг захворювання, решта – симптоми захворювання відсутні», – йдеться у повідомленні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

     

    здоров'я ЗСУ медицина коронавірус
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