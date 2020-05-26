У Збройних Силах за минулу добу – три нових випадки Covid-19



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В Збройних Силах України хворіють на Covid-19 60 осіб

Всього хворіють на коронавірус 60 військових

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Всього на сьогодні у ЗСУ хворіють 60 осіб. Про це повідомляє командування медичних сил Збройних Сил України.

«Станом на 07:00 26 травня в Збройних Силах України хворіє 60 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 96 осіб та 2 летальних випадки», - повідомили у ЗСУ.

Зазначають, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, на сьогодні перебуває 261 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби – 42 особи.

«За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Троє військовослужбовців (Львівська область – 2 особи та Черкаська – 1 особа) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. У одного військовослужбовця спостерігається легкий перебіг захворювання, решта – симптоми захворювання відсутні», – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.