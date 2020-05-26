В Україні придумали, як перемогти коронавірус: немає тестів - немає проблеми
У нашій країні людей просто не тестують в достатній кількості
Мовою оригіналу
Чтоб уменьшить официальную статистику заболеваний населения коронавирусом в странах с безответственной властью придумывают свои хитрости.
В Туркменистане запретили слово «коронавирус». В Северной Корее просто не публикуют реальные данные. В Беларуси почти всех больных COVID-19 записывают, как заболевших вирусной пневмонией.
Коронавірус в Україні
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Всього21584
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Хворіють13365
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Одужали7575
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Померли644
И в Украине придумали свой способ. У нас людей тупо не тестируют в достаточном количестве.
Нет тестов - нет проблемы. Идеальное «велюровое» решение.
Джерело: блог Борислава Берези
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