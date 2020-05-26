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    Думки вголос

    В Україні придумали, як перемогти коронавірус: немає тестів - немає проблеми

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    В Україні придумали, як перемогти коронавірус: немає тестів - немає проблеми

    У нашій країні людей просто не тестують в достатній кількості

    Мовою оригіналу

    Чтоб уменьшить официальную статистику заболеваний населения коронавирусом в странах с безответственной властью придумывают свои хитрости.

    В Туркменистане запретили слово «коронавирус». В Северной Корее просто не публикуют реальные данные. В Беларуси почти всех больных COVID-19 записывают, как заболевших вирусной пневмонией.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    И в Украине придумали свой способ. У нас людей тупо не тестируют в достаточном количестве.

    Нет тестов - нет проблемы. Идеальное «велюровое» решение.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    статистика коронавірус
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