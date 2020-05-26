В Україні придумали, як перемогти коронавірус: немає тестів - немає проблеми

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У нашій країні людей просто не тестують в достатній кількості

Мовою оригіналу

Чтоб уменьшить официальную статистику заболеваний населения коронавирусом в странах с безответственной властью придумывают свои хитрости.

В Туркменистане запретили слово «коронавирус». В Северной Корее просто не публикуют реальные данные. В Беларуси почти всех больных COVID-19 записывают, как заболевших вирусной пневмонией.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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И в Украине придумали свой способ. У нас людей тупо не тестируют в достаточном количестве.

Нет тестов - нет проблемы. Идеальное «велюровое» решение.

Джерело: блог Борислава Берези

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