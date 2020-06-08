  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Covid-19 на Буковині йде на спад: за добу зафіксували 31 новий випадок

    • Розсилка
    На Буковині за добу виявили 31 випадок&nbsp;Covid-19 - Covid-19 на Буковині йде на спад: за добу зафіксували 31 новий випадок
    На Буковині за добу виявили 31 випадок Covid-19

    Сьогодні від Covid-19 одужали 17 мешканців Чернівецької області

    У Чернівецькій області протягом 8 червня зафіксували 31 новий випадок інфікування коронавірусом.

    Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «На Буковині сьогодні, 8 червня, офіційно підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 282 зразки», - написав очільник області.

    Водночас, за його словами, сьогодні від Covid-19 одужали 17 мешканців області - тести двічі показали негативний результат.

    Таким чином, загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку становить 3729 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27462
    • Хворіють
      14470
    • Одужали
      12195
    • Померли
      797

    Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

    Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

    Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.

    Чернівецька область Facebook коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ