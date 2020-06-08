Covid-19 на Буковині йде на спад: за добу зафіксували 31 новий випадок
Сьогодні від Covid-19 одужали 17 мешканців Чернівецької області
У Чернівецькій області протягом 8 червня зафіксували 31 новий випадок інфікування коронавірусом.
Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«На Буковині сьогодні, 8 червня, офіційно підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 282 зразки», - написав очільник області.
Водночас, за його словами, сьогодні від Covid-19 одужали 17 мешканців області - тести двічі показали негативний результат.
Таким чином, загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку становить 3729 осіб.
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Всього27462
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Хворіють14470
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Одужали12195
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Померли797
Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).
Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).
Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.