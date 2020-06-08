Covid-19 на Буковині йде на спад: за добу зафіксували 31 новий випадок



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На Буковині за добу виявили 31 випадок Covid-19

Сьогодні від Covid-19 одужали 17 мешканців Чернівецької області

У Чернівецькій області протягом 8 червня зафіксували 31 новий випадок інфікування коронавірусом.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«На Буковині сьогодні, 8 червня, офіційно підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 282 зразки», - написав очільник області.

Водночас, за його словами, сьогодні від Covid-19 одужали 17 мешканців області - тести двічі показали негативний результат.

Таким чином, загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку становить 3729 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

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Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.