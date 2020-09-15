За добу на Буковині виявили майже 150 нових випадків Covid-19
Загалом, з початку пандемії, в області виявили 12 394 випадки зараження
У понеділок, 14 вересня, у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 142 осіб.
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, лабораторія області протестувала 658 зразків.
Загалом, з початку пандемії, в області виявили 12 394 випадки зараження. Подолали недугу вже 7250 хворих. За минулу добу одужали 64 буковинці.
Голова ОДА також додав, що заклади освіти, які перебувають у «червоній зоні» карантину, почали працювати дистанційно.
Нагадаємо, 13 вересня на Буковині виявили 135 нових випадків Covid-19.
Як повідомлялося, в Україні за добу, 13 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2462 людей.
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Всього156797
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Хворіють84043
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Одужали69543
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Померли3211
Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 156797 людей, одужали 69543 особи, летальних випадків – 3211.