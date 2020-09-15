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    Здоров'я

    За добу на Буковині виявили майже 150 нових випадків Covid-19

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    Лабораторія області в понеділок протестувала 658 зразків на коронавірус - За добу на Буковині виявили майже 150 нових випадків Covid-19
    Лабораторія області в понеділок протестувала 658 зразків на коронавірус
    Фото: Чернівецька ОДА

    Загалом, з початку пандемії, в області виявили 12 394 випадки зараження

    У понеділок, 14 вересня, у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 142 осіб.

    Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, лабораторія області протестувала 658 зразків. 

    Загалом, з початку пандемії, в області виявили 12 394 випадки зараження. Подолали недугу вже 7250 хворих. За минулу добу одужали 64 буковинці. 

    Голова ОДА також додав, що заклади освіти, які перебувають у «червоній зоні» карантину, почали працювати дистанційно.

    Нагадаємо, 13 вересня на Буковині виявили 135 нових випадків Covid-19.

    Як повідомлялося, в Україні за добу, 13 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2462 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      156797
    • Хворіють
      84043
    • Одужали
      69543
    • Померли
      3211

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 156797 людей, одужали 69543 особи, летальних випадків – 3211.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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