Марченко розповів, скільки мільярдів є в бюджеті на боротьбу з коронавірусом

В Україні передбачений повний спектр видатків, необхідних на боротьбу з пандемією, заявив Марченко

У бюджеті на початок 2021 року є понад 20 млрд грн на боротьбу з коронавірусом, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю LIGA.net, повідомляє пресслужба Мінфіну.

«На початок 2021 року утворився залишок 6,1 млрд грн. Цю частину можна вважати такою собі швидкою ліквідністю, за рахунок якої ми можемо фінансувати видатки, пов’язані з ковідом», – розповів Марченко.

Він додав, що частина цього залишку вже спрямована для закупівлі вакцин проти Covid-19, оплату послуг з вакцинації, завершення надання одноразової матеріальної допомоги підприємцям, матеріальне забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності та виплати допомоги по безробіттю.

«Враховуючи зазначене, загальний обсяг коштів на закупівлю вакцин – 4 млрд грн, також є 17,3 млрд фінансування Нацслужби здоров’я – це повний спектр видатків, необхідних на боротьбу з пандемією», – зазначив міністр.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб. З них жодна людина не отримала дві дози.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.