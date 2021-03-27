«Європейська Солідарність» закликала не підміняти боротьбу з коронавірусом піарними розбірками

«Європейська Солідарність» закликає ще раз скликати РНБО для обговорення боротьби з Covid-19

Президент гарячково шукає винних у провалі програми вакцинації українців

Політична партія «Європейська Солідарність» вважає злочином провал вакцинації в Україні. Про це йдеться в оприлюдненій заяві партії.

«Лише недоторканність Президента не дозволяє притягнути Володимира Зеленського до кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність, яка вже спричинила, спричиняє й далі матиме особливо тяжкі наслідки, а саме людські втрати внаслідок неспроможності влади за рік пандемії організувати захист людей і оборону країни від ковіду», – говориться в документі.

Також наголошується на тому, що є держави, де провакциновано до 50% населення, в середньому по Європі – близько десяти відсотків. В Україні – набагато менше одного. Це і є показник ефективності Зеленського.

«Не опозиція, не Віктор Ляшко і не Максим Степанов винні в тому, що рік тому офіційний Київ проігнорував можливість зробити внесок в ініціативу ЄС із розробки вакцини. Натомість політичним рішенням Зеленського стала розтрата антиковідного фонду в корупційні схеми так званого «Великого будівництва». За золоту жилу дорожних аферистів плятать прості українці – здоров’ям, а багато хто навіть і життям.

Справа не в якості вакцини, а в її відсутності, і це пряма провина Зеленського, похідна від його непрофесійності і неконкурентоспроможності у порівнянні з іншими главами держав і урядів, які здатні, на відміну від Голобородька захистити свої країни й народи», – підкреслюють автори заяви.

Два роки після виборів. Половина президентства – це вже не той час, коли можна переводити стрілки на попередників і у спеціальному відеозверненні поширювати фейки про те, ніби опозиція зірвала постачання вакцин з Індії. Тим більше, що ці фейки вже спростовані провідними ЗМІ світу. Половина президентства – це час відповідати за власну недолугу діяльність, або правильніше – злочинну бездіяльність.

Українцям вже очевидно, що Зеленський не справляється сам і потребує допомоги колективного розуму у протидії Covid-19. Ми ще раз вимагаємо скликати засідання РНБО і за участі найкращих медиків, лідерів усіх парламентських фракцій розробити план надзвичайних дій із порятунку країни від епідемії, йдеться в тексті документу.

Оскільки Зеленський провалив закупівлю вакцини у провідних світових виробників, а епідеміологи попереджають, що препарати будуть потрібні протягом кількох років в тому числі і для повторної вакцинації, слід передбачити зміни у бюджеті як на закупівлю патентів на виробництво вже існуючих препаратів, так і на розробку вітчизняної вакцини, яку Зеленський так само обіцяв.

Боротьба з Covid-19 не може перетворюватися на піарні розбірки з опозицією. Боротьба з ковідом – це серйозне завдання для влади і тест для неї на спроможність захищати свою країну і свій народ.

Як повідомлялося раніше, спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення двох позачергових засідань Верховної Ради 30 березня, присвячених боротьбі з вірусом та політичній оцінці мітингу біля Офісу президента 20 березня.

Також президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що отриманню індійської вакцини «сильно заважають висловлювання окремих політиків».

Раніше «Європейська Солідарність» озвучила вимогу проведення засідання РНБО щодо загострення на Донбасі. Окрім ситуації на фронті, «Євросолідарність» виступила за розгляд на РНБО ситуації з пандемією коронавірусу.