Стало відомо, скільки ліжок для хворих на коронавірус додатково розгорнуто в Києві

Загалом з початку нової хвилі захворювання у Києві підготовлено майже 1100 ліжок

Віталій Кличко звернувся з проханням надати місця для хворих у відомчих лікарнях

Київ шукає можливості збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус, як власними силами так і задіюючи потенціал відомчих закладів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час свого прес-брифінгу.

«Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих на Covid-19. Цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок. Загалом з початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок», – сказав Кличко.

Мер Києва зауважив, що сьогодні приймають пацієнтів з коронавірусом у 30 медзакладах столиці. Зокрема, днями хворих нарешті розпочали приймати і в трьох лікарнях «Укрзалізниці». Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні МОЗ визначив для прийому хворих на коронавірус киян ще в жовтні минулого року.

«Що ж до інших медзакладів – відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал, – то, незважаючи на наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на Covid-19 киян», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що місто додатково виділило з резервного фонду столиці понад 23,5 мільйони гривень на закупівлю гостро необхідного обладнання для київських лікарень. Зокрема, на закупівлю концентраторів кисню, моніторів пацієнта та апаратів штучної вентиляції легень.

Раніше аналітики пояснили, що ліжка у відомчих лікарнях «Укрзалізниці» не підходять для хворих на коронавірус через погане забезпечення киснем.