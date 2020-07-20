Вчені розповіли про ефективність ультрафіолету проти коронавірусу



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Вчені довели ефективність ультрафіолету проти коронавірусу

Вплив ультрафіолету навіть в малих дозах призводить до інактивації вірусу протягом декількох секунд, заявив Клерічі

Ультрафіолетове випромінювання сонячного спектра здатне швидко знищити коронавірусну інфекцію.

Про ефективність ультрафіолету повідомив імунолог, професор Міланського державного університету Маріо Клерічі.

Експерт розповів про проведений експеримент. Так, дослідники помістили Sars-CoV-2 в краплі води з метою відтворити ефект, що виникає під час кашлю пацієнта з коронавірусом. Матеріали були піддані різним дозам сонячного випромінювання: в короткохвильовому діапазоні (ультрафіолету С - УФ-С), довгохвильовому (УФ-А) і средневолновом (УФ-В).

З'ясувалося, що вплив ультрафіолету навіть в малих дозах призводить до інактивації вірусу протягом декількох секунд, заявив Клерічі.

«Сонячні промені, проникаючі влітку в земну атмосферу, здатні практично повністю вбивати вірус, що міститься в крапельках слини, які виникають при кашлі або розмові з інфікованою людиною», - пояснив учений.

Фахівець також пояснив високий рівень поширення коронавірусу в Індії, Пакистані та Бангладеш. За його словами, це пов'язано з мусонним кліматом, при якому влітку через рясні опади в атмосферу потрапляє мало сонячних променів.

До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

Джерело: РИА Новости