Вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу

Фахівці виявили, що біомаркером протікання Covid-19 може бути кількість природних Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові

Кількість Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові пацієнта, зараженого коронавірусною інфекцією, є біомаркером, який здатний передбачити тяжкість перебігу захворювання на ранній стадії. Про це повідомляє Mirage News з посиланням на дослідження команди під керівництвом професора Буркхарда Бехера з Інституту експериментальної імунології Цюріхського університету в співпраці з ученими з Франції та Німеччини.

Фахівці виявили, що біомаркером протікання Covid-19 може бути кількість природних Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові. Відзначається, що ці клітини відносяться до типу білих кров'яних тілець і є частиною ранньої імунної відповіді.

За словами дослідників, новий тест на біомаркери допоможе лікарям приймати рішення про те, який тип лікування необхідно використовувати для конкретного пацієнта, а також чи варто переводити зараженого в відділення інтенсивної терапії.

Бехер уточнив, що імунні реакції на різні пневмонії дуже схожі і є частиною загальної запальної реакції організму. Це часто спостерігається у хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

«Однак коли справа доходить до Covid-19, Т-клітини і природні клітини-кілери демонструють унікальну поведінку і описують свого роду патерн в імунній системі – імунну сигнатуру, специфічну для Covid-19», – додав він.

Раніше американські медики назвали фактори, які впливають на хід протікання хвороб, викликаних коронавірусом. Фахівці спиралися на статистичні дані обстеження пацієнтів з Covid-19. Приблизно в половині з 4103 випадків пацієнтам потрібна госпіталізація, 650 осіб були направлені на інтенсивну терапію або померли. Вчені помітили, що ознаками важкої форми Covid-19 є підвищення показників з-реактивного білка, д-димеру і феритину.