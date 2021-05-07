  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу - Вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу
    Вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу
    Фото: ЕРА / UPG

    Фахівці виявили, що біомаркером протікання Covid-19 може бути кількість природних Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові

    Кількість Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові пацієнта, зараженого коронавірусною інфекцією, є біомаркером, який здатний передбачити тяжкість перебігу захворювання на ранній стадії. Про це повідомляє Mirage News з посиланням на дослідження команди під керівництвом професора Буркхарда Бехера з Інституту експериментальної імунології Цюріхського університету в співпраці з ученими з Франції та Німеччини.

    Фахівці виявили, що біомаркером протікання Covid-19 може бути кількість природних Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові. Відзначається, що ці клітини відносяться до типу білих кров'яних тілець і є частиною ранньої імунної відповіді.

    За словами дослідників, новий тест на біомаркери допоможе лікарям приймати рішення про те, який тип лікування необхідно використовувати для конкретного пацієнта, а також чи варто переводити зараженого в відділення інтенсивної терапії.

    Бехер уточнив, що імунні реакції на різні пневмонії дуже схожі і є частиною загальної запальної реакції організму. Це часто спостерігається у хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

    «Однак коли справа доходить до Covid-19, Т-клітини і природні клітини-кілери демонструють унікальну поведінку і описують свого роду патерн в імунній системі – імунну сигнатуру, специфічну для Covid-19», – додав він.

    Раніше американські медики назвали фактори, які впливають на хід протікання хвороб, викликаних коронавірусом. Фахівці спиралися на статистичні дані обстеження пацієнтів з Covid-19. Приблизно в половині з 4103 випадків пацієнтам потрібна госпіталізація, 650 осіб були направлені на інтенсивну терапію або померли. Вчені помітили, що ознаками важкої форми Covid-19 є підвищення показників з-реактивного білка, д-димеру і феритину.

    Теги: здоров'я вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies