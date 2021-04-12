Covid-19 в Україні. МОЗ оприлюднило статистику щодо щеплень

МОЗ: 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії

Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей

1 216 людей щеплено проти Covid-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні, повідомив в Facebook очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;

Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;

Волинська облаaсть – 247 випадків/ 10 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;

Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;

Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;

Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;

Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;

Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;

Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;

Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;

Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;

Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;

Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;

Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;

Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;

Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;

Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;

Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;

Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення.

Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.