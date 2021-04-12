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    Covid-19 в Україні. МОЗ оприлюднило статистику щодо щеплень

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    МОЗ: 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії - Covid-19 в Україні. МОЗ оприлюднило статистику щодо щеплень
    МОЗ: 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії
    Фото з відкритих джерел

    Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей

    1 216 людей щеплено проти Covid-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні, повідомив в Facebook очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

    • м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;
    • Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;
    • Волинська облаaсть – 247 випадків/ 10 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;
    • Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;
    • Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;
    • Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;
    • Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;
    • Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;
    • Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;
    • Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;
    • Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;
    • Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;
    • Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;
    • Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;
    • Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;
    • Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;
    • Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;
    • Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;
    • Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;
    • Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;
    • Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;
    • Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;
    • Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення.

    Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.

    Раніше головний санітарний лікар України розповів, скільки часу треба ходити в масках, щоб в Україні завершилася пандемія Covid-19.

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    Теги: Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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