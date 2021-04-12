Covid-19 в Україні. МОЗ оприлюднило статистику щодо щеплень
Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей
1 216 людей щеплено проти Covid-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні, повідомив в Facebook очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;
- Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;
- Волинська облаaсть – 247 випадків/ 10 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;
- Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;
- Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;
- Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;
- Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;
- Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;
- Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;
- Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;
- Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;
- Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;
- Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;
- Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;
- Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;
- Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;
- Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;
- Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;
- Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;
- Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;
- Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;
- Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;
- Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення.
Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.
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