Ляшко розповів, скільки часу треба ходити в масках, щоб в Україні завершилася пандемія Covid-19

Санітарний лікар також закликав українців уникати скупчень людей

Пандемія коронавірусу, який викликає хворобу Covid-19, в Україні може закінчитись протягом трьох тижнів. Це станеться, якщо всі будуть носити захисні маски. Про це в інтерв'ю Яніні Соколовій заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, щоб вийти з пандемії, треба постійно носити маски.

«Є дослідження CDC (Центр із контролю і профілактики захворювань США, – ред.). Вони сказали, що якби всі люди протягом трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусну хворобу було б подолано», – зазначив Ляшко.

Санітарний лікар також закликав українців уникати скупчень людей, вакцинуватися від Covid, мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Також вакциною Pfizer, яку Україна має отримати найближчим часом в рамках глобальної ініціативи COVAX, буде щеплено людей похилого віку, які перебувають в інтернатах, а також працівників ДСНС та ДПСУ.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що перші дози вакцини Pfizer Україна отримає у квітні.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.



