Covid-19 в Україні: уряд продовжує адаптивний карантин

Контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток «Вдома»

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин до 31 серпня, але послаблює обмеження, зокрема контроль самоізоляції через додаток Мінцифри «Вдома» не буде здійснюватись. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епіднебезпеки, який дає змогу пом’якшити протиепідемічні обмеження. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Водночас, ми послабимо певні карантинні заходи. Поки в нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток «Вдома». Це дасть змогу оновити додаток».

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус.

З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

Зокрема, Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Тим часом, станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 1045 нових випадків захворювання на Covid-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 23 медпрацівники.