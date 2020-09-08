Covid-19 виявили у Вищій раді правосуддя



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У осіб, які контактували з хворим, взято зразки на аналіз

Зараз хворий перебуває на самоізоляції

У Вищій раді правосуддя один із працівників заразився коронавірусом

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

«Підтвердилася підозра захворювання на Covid-19 одного із працівників Вищої ради правосуддя. Наразі інфікована особа перебуває на самоізоляції у стані, що не потребує госпіталізації», - йдеться у повідомленні.

Встановлено коло контактних осіб інфікованого, вони здали тести.

Співробітникам Вищої ради правосуддя рекомендовано за наявності найменших ознак захворювання вжити заходів щодо самоізоляції та невідкладно повідомити про стан здоров’я відповідну установу охорони здоров’я та свого безпосереднього керівника.

Коронавірус в Україні

Всього 140479

Хворіють 73999

Одужали 63546

Померли 2934

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Нагадаємо, в Україні станом на 8 вересня виявлено ще 2411 людей, які захворіли на Covid-19. Це на 237 випадків більше, ніж днем раніше (2174). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 379), померли – 57 (31). Загалом від початку пандемії в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 140479 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.