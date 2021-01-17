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    Covid в Італії: в країні вже померло понад 80 тисяч осіб

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    Covid в Італії: в країні вже померло понад 80 тисяч осіб

    Впродовж останньої доби у країні померло 377 хворих

    377 хворих на коронавірусну хворобу померло в Італії впродовж останньої доби, а загальна кількість летальних випадків, спричинених ускладненнями від Covid-19 з початку пандемії зросла до 82 177 осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агенцію ANSA.

    В Італії з початку пандемії вже 2 381 277 осіб (включаючи тих, хто одужав та померлих) заразилися хворобою Covid-19. Протягом останньої доби в країні зафіксували 12 415 нових випадків захворювання.

    Загальне число тих, хто одужав від недуги в Італії, наразі становить 1 745 726 осіб, 16 510 з яких отримали негативні результати тестів упродовж останньої доби.

    Упродовж останньої доби в Італії було зроблено 211 778 тестів на Covid-19, минулої доби в країні зробили 260 704 тести.

    Учора стало відомо про те, що Італія вирішила заборонити авіарейси з Бразилії через новий штам коронавірусу.

    Теги: Італія коронавірус
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