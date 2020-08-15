В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності Covid-19
В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності Covid-19
Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусомВ Італії за добу зафіксували стрибок зараження коронавірусом – 574 нових випадків Covid–19.
Про це пише італійське видання Corriere Della Sera.
Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусом. Понад 35 тис. людей померли від ускладнень захворювання.
Найбільше випадків захворювання зафіксовано в наступних регіонах:
- Ломбардія 97 225,
- Емілія–Романья 30 314;
- Венето 21 012;
- П’ємонт 31 997;
- Марке 7 019;
- Лігурія 10 413;
- Перегони 5 214;
- Тоскана 10 761;
- Сицилія 3681;
- Лаціо 9 001.
Коронавірус в Україні
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Всього87872
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Одужали46797
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Хворіють39064
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Померли2011
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 14 серпня зафіксовано 1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.