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    У світі

    В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності Covid-19

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    В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності Covid-19 - В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності Covid-19
    В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності Covid-19

    Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусом

    В Італії за добу зафіксували стрибок зараження коронавірусом – 574 нових випадків Covid–19.

    Про це пише італійське видання Corriere Della Sera.

    Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусом. Понад 35 тис. людей померли від ускладнень захворювання.

    Найбільше випадків захворювання зафіксовано в наступних регіонах:

    • Ломбардія 97 225,
    • Емілія–Романья 30 314;
    • Венето 21 012;
    • П’ємонт 31 997;
    • Марке 7 019;
    • Лігурія 10 413;
    • Перегони 5 214;
    • Тоскана 10 761;
    • Сицилія 3681;
    • Лаціо 9 001.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      87872
    • Одужали
      46797
    • Хворіють
      39064
    • Померли
      2011

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 14 серпня зафіксовано  1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії –  2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

    Італія коронавірус
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