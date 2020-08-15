В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Італії зафіксували різкий стрибок захворюваності Covid-19

Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусом

В Італії за добу зафіксували стрибок зараження коронавірусом – 574 нових випадків Covid–19.

Про це пише італійське видання Corriere Della Sera.

Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусом. Понад 35 тис. людей померли від ускладнень захворювання.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в наступних регіонах:

Ломбардія 97 225,

Емілія–Романья 30 314;

Венето 21 012;

П’ємонт 31 997;

Марке 7 019;

Лігурія 10 413;

Перегони 5 214;

Тоскана 10 761;

Сицилія 3681;

Лаціо 9 001.

Коронавірус в Україні

Всього 87872

Одужали 46797

Хворіють 39064

Померли 2011

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 14 серпня зафіксовано 1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.