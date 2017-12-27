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    Цукерберг анонсував можливе використання криптовалют в Facebook

    Існують два важливих контр-тренда - шифрування і криптовалюта - які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу - Цукерберг
    Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив про можливість використання криптовалют в службах сайту. Про це він написав на своїй сторінці Facebook. «Існують два важливих контр-тренда - шифрування і криптовалюта - які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу. Проте (їх використання) супроводжується
    • Сьогодні, 09:27
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    Марк Цукерберг
    Марк Цукерберг

    Існують два важливих контр-тренда - шифрування і криптовалюта - які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу - Цукерберг

    Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив про можливість використання криптовалют в службах сайту. Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

    «Існують два важливих контр-тренда - шифрування і криптовалюта - які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу. Проте (їх використання) супроводжується ризиком неможливості їх контролювання», - зазначив Цукерберг.

    «Я зацікавлений в тому, щоб заглибитися в це питання і дізнатися про позитивні і негативні аспекти цих технологій, а також про те, як можна їх використовувати в наших службах», - додав він.

     

    Джерело: Економічна правда

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