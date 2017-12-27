Цукерберг анонсував можливе використання криптовалют в Facebook

Існують два важливих контр-тренда - шифрування і криптовалюта - які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу - Цукерберг

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив про можливість використання криптовалют в службах сайту. Про це він написав на своїй сторінці Facebook. «Існують два важливих контр-тренда - шифрування і криптовалюта - які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу. Проте (їх використання) супроводжується



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Марк Цукерберг

Існують два важливих контр-тренда - шифрування і криптовалюта - які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу - Цукерберг

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив про можливість використання криптовалют в службах сайту. Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

«Існують два важливих контр-тренда - шифрування і криптовалюта - які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу. Проте (їх використання) супроводжується ризиком неможливості їх контролювання», - зазначив Цукерберг.

«Я зацікавлений в тому, щоб заглибитися в це питання і дізнатися про позитивні і негативні аспекти цих технологій, а також про те, як можна їх використовувати в наших службах», - додав він.

Джерело: Економічна правда