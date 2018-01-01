Цукерберг побачив, що люди стали проводити менше часу у Facebook

Користувачі стали щодня проводити загалом у соцмережі на 50 мільйонів годин менше, ніж у минулому році

Користувачі Facebook стали щодня проводити загалом у соцмережі на 50 мільйонів годин менше, ніж це було минулого року. Про це заявив засновник Facebook Марк Цукерберг на своїй сторінці. [READ_MORE] Це пов'язано із нововведеннями компанії та рішенням демонструвати у стрічці менше відео. «У минулому кварталі ми внесли зміни, аби



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Засновник Facebook Марк Цукерберг

Користувачі стали щодня проводити загалом у соцмережі на 50 мільйонів годин менше, ніж у минулому році

Користувачі Facebook стали щодня проводити загалом у соцмережі на 50 мільйонів годин менше, ніж це було минулого року. Про це заявив засновник Facebook Марк Цукерберг на своїй сторінці.

Це пов'язано із нововведеннями компанії та рішенням демонструвати у стрічці менше відео.

«У минулому кварталі ми внесли зміни, аби показувати користувачам менше вірусних відеороликів, аби переконатись, що вони проводять час з користю. Ми робимо це, заохочуючи до більш змістовних зв’язків між людьми на заміну пасивному споживанню контенту», - заявив Цукерберг.

За його словами, соцмережа у 2018 році зосередить увагу не просто на веселому контенті, а зробить його корисним для суспільства.

Він також підкреслив, що через деякі зміни компанія бере до уваги ймовірні витрати. Однак, за даними DW, Facebook продовжує приносити більші доходи. У 2017 році доходи компанії збільшилися на 56% — до 16 мільярдів доларів.