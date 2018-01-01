  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Цукерберг побачив, що люди стали проводити менше часу у Facebook

    Користувачі стали щодня проводити загалом у соцмережі на 50 мільйонів годин менше, ніж у минулому році
    Користувачі Facebook стали щодня проводити загалом у соцмережі на 50 мільйонів годин менше, ніж це було минулого року. Про це заявив засновник Facebook Марк Цукерберг на своїй сторінці. [READ_MORE] Це пов'язано із нововведеннями компанії та рішенням демонструвати у стрічці менше відео. «У минулому кварталі ми внесли зміни, аби
    • Сьогодні, 10:37
    • Розсилка
    Засновник Facebook Марк Цукерберг
    Засновник Facebook Марк Цукерберг

    Користувачі стали щодня проводити загалом у соцмережі на 50 мільйонів годин менше, ніж у минулому році

    Користувачі Facebook стали щодня проводити загалом у соцмережі на 50 мільйонів годин менше, ніж це було минулого року. Про це заявив засновник Facebook Марк Цукерберг на своїй сторінці.

    Читайте також

    Це пов'язано із нововведеннями компанії та рішенням демонструвати у стрічці менше відео.

    «У минулому кварталі ми внесли зміни, аби показувати користувачам менше вірусних відеороликів, аби переконатись, що вони проводять час з користю. Ми робимо це, заохочуючи до більш змістовних зв’язків між людьми на заміну пасивному споживанню контенту», - заявив Цукерберг.

    За його словами, соцмережа у 2018 році зосередить увагу не просто на веселому контенті, а зробить його корисним для суспільства.

    Він також підкреслив, що через деякі зміни компанія бере до уваги ймовірні витрати. Однак, за даними DW, Facebook продовжує приносити більші доходи. У 2017 році доходи компанії збільшилися на 56% — до 16 мільярдів доларів.

     

    Читайте також
    соціум інтернет Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ