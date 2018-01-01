У Facebook оголосили про введення нової одиниці обчислення часу

Но¬ва оди¬ниця обчислен¬ня ча¬су потрібна в пер¬шу чер¬гу для відео та а¬удіо

Про­ект Facebook Open Source ого­лосив про вве­ден­ня но­вої оди­ниці обчислен­ня ча­су мові програмування C ++. Зазначається, що во­на дістала назву flick (змах, клацання, короткий рух) і потрібна в пер­шу чер­гу для відео та а­удіо. Од­не кла­цан­ня ста­новить рівно 1/705 600 000



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Но¬ва оди¬ниця обчислен¬ня ча¬су потрібна в пер¬шу чер¬гу для відео та а¬удіо

Про­ект Facebook Open Source ого­лосив про вве­ден­ня но­вої оди­ниці обчислен­ня ча­су мові програмування C ++.

Зазначається, що во­на дістала назву flick (змах, клацання, короткий рух) і потрібна в пер­шу чер­гу для відео та а­удіо.

Од­не кла­цан­ня ста­новить рівно 1/705 600 000 се­кунди, або приб­лизно 1,41723356 на­носе­кун­ди.

Під час ро­боти над син­хронізацією кадрів відео за до­помо­гою C ++ розробни­ки заз­ви­чай ви­корис­то­ву­ють де­сят­кові час­тки се­кун­ди, що призводить до то­го, що не для всіх час­тот відоб­ра­жен­ня відео та аудіо син­хронізо­вані од­на­ково.

«Най­ви­ща з дос­тупних оди­ниць ча­су, на­носе­кун­ди, не од­на­ково ділить по­пулярні в кіно та інших медіа час­то­ти зміни кадрів. В ць­ому і бу­ла за­дум­ка цієї оди­ниці», зазначають у Facebook Open Source.

Нап­риклад, у відео є свої по­пулярні фор­ма­ти зміни кадрів (24, 25, 30, 48, 50, 60, 90, 100, 120 кадрів в се­кун­ду або герц), а у а­удіо — свої (8, 16, 22,05, 24 , 32, 44,1, 48, 88, 96 і 192 кіло­герц).

У ви­пад­ку з flick тим­ча­сові проміжки між усіма ци­ми час­то­тами мож­на об­числю­вати за до­помо­гою цілих чи­сел, а не де­сят­ко­вих дробів, і син­хронізу­вати од­на­ково.

Нап­риклад, 1/24 се­кун­ди в ць­ому ви­пад­ку ста­нови­тиме 29 400 000 flick, а 1/192 000 – 3675.

До слова, Facebook посилює боротьбу з терористичною пропагандою

Джерело: Громадське