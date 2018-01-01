У Facebook оголосили про введення нової одиниці обчислення часу
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Но¬ва оди¬ниця обчислен¬ня ча¬су потрібна в пер¬шу чер¬гу для відео та а¬удіо
Проект Facebook Open Source оголосив про введення нової одиниці обчислення часу мові програмування C ++.
Зазначається, що вона дістала назву flick (змах, клацання, короткий рух) і потрібна в першу чергу для відео та аудіо.
Одне клацання становить рівно 1/705 600 000 секунди, або приблизно 1,41723356 наносекунди.
Під час роботи над синхронізацією кадрів відео за допомогою C ++ розробники зазвичай використовують десяткові частки секунди, що призводить до того, що не для всіх частот відображення відео та аудіо синхронізовані однаково.
«Найвища з доступних одиниць часу, наносекунди, не однаково ділить популярні в кіно та інших медіа частоти зміни кадрів. В цьому і була задумка цієї одиниці», зазначають у Facebook Open Source.
Наприклад, у відео є свої популярні формати зміни кадрів (24, 25, 30, 48, 50, 60, 90, 100, 120 кадрів в секунду або герц), а у аудіо — свої (8, 16, 22,05, 24 , 32, 44,1, 48, 88, 96 і 192 кілогерц).
У випадку з flick тимчасові проміжки між усіма цими частотами можна обчислювати за допомогою цілих чисел, а не десяткових дробів, і синхронізувати однаково.
Наприклад, 1/24 секунди в цьому випадку становитиме 29 400 000 flick, а 1/192 000 – 3675.
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Джерело: Громадське