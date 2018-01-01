Компанія Facebook заборонила рекламу криптовалют
- Вчора, 23:31
-
Розсилка
В Facebook і Instagram забороняється рекламувати будь-які продукти криптовалюти, ICO і бінарних опціонів
Згідно з новою політикою Facebook, в соцмережі і в сервісі Instagram забороняється рекламувати будь-які продукти криптовалюти, ICO і бінарних опціонів.
Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Усі ці фінансові інструменти підпали під заборону, яка також забороняє рекламувати в соцмережі тютюн, наркотики, зброю, порно та інші речі з переліку.
За словами представників Facebook, їх завдання — зробити так, щоб користувачі могли дізнаватися з реклами на платформі про товари і послуги без побоювання зіткнутися з обманом або шахрайством.
Зазначається, що їм відомо про багато компаній, які «переслідують недобрі цілі», рекламуючи бінарні опціони, ICO і криптовалюту.
Поки заборона спеціально зроблена максимально широкою (заборонена реклама будь-яких товарів з цих категорій), однак згодом вона може бути переглянута, якщо компанія навчиться краще відстежувати саме шахрайські оголошення і коли «сигнали покращаться» — імовірно, мова йде про зниження кількості шахрайських проектів.
Нагадаємо, у Києві викрали двох осіб заради викупу $5 млн в біткоїнах.
Загалом в Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті.
До слова, 17 січня ціна на криптовалюту біткоїн впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але відразу відновила зростання.