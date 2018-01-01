Компанія Facebook заборонила рекламу криптовалют

В Facebook і Instagram забороняється рекламувати будь-які продукти криптовалюти, ICO і бінарних опціонів

Згідно з новою політикою Facebook, в соцмережі і в сервісі Instagram забороняється рекламувати будь-які продукти криптовалюти, ICO і бінарних опціонів. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Усі ці фінансові інструменти підпали під заборону, яка також забороняє рекламувати в соцмережі тютюн, наркотики, зброю, порно та інші речі з



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В Facebook і Instagram забороняється рекламувати будь-які продукти криптовалюти, ICO і бінарних опціонів

Згідно з новою політикою Facebook, в соцмережі і в сервісі Instagram забороняється рекламувати будь-які продукти криптовалюти, ICO і бінарних опціонів.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Усі ці фінансові інструменти підпали під заборону, яка також забороняє рекламувати в соцмережі тютюн, наркотики, зброю, порно та інші речі з переліку.

За словами представників Facebook, їх завдання — зробити так, щоб користувачі могли дізнаватися з реклами на платформі про товари і послуги без побоювання зіткнутися з обманом або шахрайством.

Зазначається, що їм відомо про багато компаній, які «переслідують недобрі цілі», рекламуючи бінарні опціони, ICO і криптовалюту.

Поки заборона спеціально зроблена максимально широкою (заборонена реклама будь-яких товарів з цих категорій), однак згодом вона може бути переглянута, якщо компанія навчиться краще відстежувати саме шахрайські оголошення і коли «сигнали покращаться» — імовірно, мова йде про зниження кількості шахрайських проектів.

Нагадаємо, у Києві викрали двох осіб заради викупу $5 млн в біткоїнах.

Загалом в Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті.

До слова, 17 січня ціна на криптовалюту біткоїн впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але відразу відновила зростання.



