ЦВК готується до другого туру виборів президента
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Розсилка
Голосування заплановане на 21 квітня
Під час виборів президента України буде проведений другий тур.
Про це 1 квітня заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу в Києві.
«Я наголошую, що буде другий тур. Перед ЦВК стоїть дуже амбітна наступна задача – в часовий проміжок між остаточним підбиттям підсумків і призначеним вже на 21 квітня другим туром є дуже і дуже коротким», - зазначила Сліпачук.
За її словами, наразі ЦВК отримала від дільничних комісій 60% протоколів голосування.
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Зеленський Володимир Олександрович30.5%
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Порошенко Петро Олексійович16.2%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.2%
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Бойко Юрій Анатолійович11.6%
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Гриценко Анатолій Степанович7.0%
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Смешко Ігор Петрович6.0%
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Ляшко Олег Валерійович5.2%
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Вілкул Олександр Юрійович4.3%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
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Безсмертний Роман Петрович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців. За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.
Результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК, свідчать про те, що там лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.
Джерело: УНН