ЦВК готується до другого туру виборів президента



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Голосування заплановане на 21 квітня

Під час виборів президента України буде проведений другий тур.

Про це 1 квітня заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу в Києві.

«Я наголошую, що буде другий тур. Перед ЦВК стоїть дуже амбітна наступна задача – в часовий проміжок між остаточним підбиттям підсумків і призначеним вже на 21 квітня другим туром є дуже і дуже коротким», - зазначила Сліпачук.

За її словами, наразі ЦВК отримала від дільничних комісій 60% протоколів голосування.

Вибори Президента України 2019

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Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців. За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.

Результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК, свідчать про те, що там лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.

Джерело: УНН