Голосуючи за звільнення ЦВК, більшість вистрілила собі у ногу

Час усвідомити, що захистити демократію та європейський вибір ми можемо тільки разом

Голосуючи за звільнення ЦВК, більшість вистрілила собі у ногу. Власним сумнівним рішенням підставила під сумнів легітимність і президента, і парламенту.

Адже комісія, яка не пропрацювала і року, бездоганно провела дві виборчі кампанії. Міжнародні організації і спостерігачі вибори президента і ВР визнали такими, що відповідають європейським стандартам.

Однак, мотиви рішення слід все ж таки шукати не у минулому, а у майбутньому. Особливе занепокоєння викликають вибори на окупованих територіях. Все більше сигналів, що без виконання безпекового компоненту Мінських угод вони можуть відбутися на російських умовах. Несподівана заміна комісії може бути пов’язана саме з цим.

Я дякую членам ЦВК за проведення двох чесних виборів. Від імені «Європейської Солідарності» дякую фракції Голос за принципову неучасть у ще одному голосуванні, яке веде до авторитаризму. Дякую громадським організаціям, які намагалися утримати наших парламентських «стахановців» від сумнівного трудового рекорду. Час усвідомити, що захистити демократію та європейський вибір ми можемо тільки разом.

Джерело: блог Петра Порошенка

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