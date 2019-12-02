ЦВК оновила порядок зміни місця голосування



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Нововведення не поширюються на місцеві вибори

Центральна виборча комісія (ЦВК) одноголосно проголосувала за новий варіант порядку тимчасової зміни місця голосування. Про це повідомляє Громадянська мережа Опора у Facebook.

Зазначається, що основний акцент зроблений на можливості подавати заяву про тимчасову зміну місця голосування в електронній формі та через уповноважену особу.

З’явиться можливість змінювати місце голосування одразу на два тури, а також отримувати посвідчення про тимчасову зміну голосування через електронну пошту.

Варто зазначити, що тимчасова зміна місця голосування не здійснюється на спеціальних виборчих дільницях. І цей порядок не поширюється на місцеві вибори.

Як повідомлялось, 18 листопада почався процес висування кандидатів на місцевих виборах, які мають пройти 22 грудня 2018 року.

За даними ЦВК, близько 30 політичних партій вже повідомили її про участь місцевих осередків у перших місцевих виборах.

22 грудня вибори відбудуться у 86 об’єднаних територіальних громадах, а саме в 69 селах, в 16 селищах та одному місті. Вибори пройдуть у 21 області. За попередніми даними ЦВК, в них може взяти участь понад 380 тисяч виборців.

«Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об’єднаних територіальних громадах. Відтак, після проведення виборів 22 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 982», – заявляє Центрвиборчком.

Наступна серія перших місцевих виборів пройде 29 грудня.



