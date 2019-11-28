Рахункова палата проведе аудит Верховної Ради двох скликань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Рахункової палати також анонсував проведення аудиту Центральної виборчої комісії в 2020 році

Рахункова палата проведе аудит Верховної ради 7-го і 8-го скликання, звіт якого буде представлений в березні 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

За словами голови палати Валерія Пацкана, під час аудиту буде вивчатися ефективність використання коштів державного бюджету і управління державним майном апаратом Ради, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

«Ми охопимо період роботи двох скликань - VII і VIII, щоб не було упередженості. Верховна рада не перевірялася жодного разу за час незалежності нашої держави. Забігаючи трохи наперед можу сказати, що попереднє вивчення матеріалів нам вже показує наявні «білі плями», на які нинішньому парламенту потрібно буде звернути увагу. Думаю, в кінці березня цей аудит буде заслухано у Рахунковій палаті», - повідомив Пацкан.

Крім цього, голова Рахункової палати анонсував проведення аудиту Центральної виборчої комісії в 2020 році.

«Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Тим більше відбулися подвійні вибори. Результати також очікуємо навесні», - заявив Пацкан.