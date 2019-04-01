ЦВК опрацювала 37% протоколів: розрив між Зеленським і Порошенком - 13,54%



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Явка виборців склала 63,52% Фото: Дмитро Шеремета, Главком

За Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,22% виборців, за Петра Порошенка - 16,68%

Центральна виборча комісія станом на 06:38 опрацювала 37,5% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Згідно з цими даними за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,22% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 16,68%, за Юлію Тимошенко – 13,16%.

Юрія Бойка підтримали 11,44% виборців, Анатолія Гриценка – 7,06%, Ігоря Смешка – 5,96%, Олега Ляшка – 5,12%.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.