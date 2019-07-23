У ЦВК повідомили, коли оголосять результати виборів



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Засідання ЦВК

Поки складно прогнозувати, чи зможе ЦВК встановити результат раніше ніж за 15 днів

Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.

Про це «Рбк-Україна» повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

За його словами, поки складно прогнозувати, чи зможе ЦВК встановити результат раніше ніж за 15 днів. Утім, Радченко запевнив, що Центральна виборча комісія оголосить про підсумки голосування в термін, що відведено законом.

«У ЦВК є 15 днів. У межах цього терміну ЦВК встановить результат. На сьогодні жоден паперовий протокол до Центральної виборчої комісії не надходив. Очікується завтра (23 липня, - ред), у кращому випадку», - додав він.

Зазначимо, що наразі ЦВК опрацювала 88,6% електронних протоколів.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

Також посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».