ЦВК зареєструвала 23 спостерігача від Парламентської асамблеї НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламентська асамблея НАТО направила звернення до ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019 зареєструвала 23 спостерігача від Парламентської асамблеї НАТО. Відповідне рішення було прийняте на черговому засіданні 18 березня, повідомляє РБК-Україна.

За словами секретаря комісії Наталії Бернадської, Парламентська асамблея НАТО направила звернення до ЦВК.

«Розглянувши звернення Парламентської асамблеї НАТО та додані до нього документи для реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах президента Україна ЦВК пропонується постановити: зареєструвати спостерігачів від ПА НАТО. Видати спостерігачам посвідчення встановленої форми», - повідомила Бернадська.

Зокрема, ЦВК акредитувала 23 спостерігача від ПА НАТО. За відповідне рішення проголосували всі члени комісії одноголосно.

Як повідомлялося, що станом на 15 березня 2019 року Комісія зареєструвала 742 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 8 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

До слова, понад 100 тисяч громадян України скористались послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента України.

Зазначимо, перший тур виборів президента України призначений на останню неділю поточного місяця - 31 березня.