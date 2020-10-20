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    Політика

    ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому

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    ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому - ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому
    ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому

    Колишній склад був звільнений в понеділок з-за порушень

    Центрвиборчком затвердив новий склад Івано-Франківської обласної виборчої комісії. 

    Про це повідомляє сайт ЦВК.

    Новий склад сформовано на підставі поданих партіями заявок з 14 осіб.

    Повноваження попереднього складу тервиборчкому були достроково припинені.

    Комісія не виготовила у встановлений законом строк інформаційні плакати та буклети з інформацією про партії-учасниці виборів в облраду. Ці ж плакати та буклети не були виготовлені і на момент засідання ЦВК з цього питання.

    Новий ТВК повинен найближчим часом виправити ситуацію і виготовити інформаційні матеріали.

    Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.

    Як повідомлялося, у Києві п’яна парочка порвала агітаційні намети та плакати двох партій.

    До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.

    Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів

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