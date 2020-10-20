ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому
Колишній склад був звільнений в понеділок з-за порушеньЦентрвиборчком затвердив новий склад Івано-Франківської обласної виборчої комісії.
Про це повідомляє сайт ЦВК.
Новий склад сформовано на підставі поданих партіями заявок з 14 осіб.
Повноваження попереднього складу тервиборчкому були достроково припинені.
Комісія не виготовила у встановлений законом строк інформаційні плакати та буклети з інформацією про партії-учасниці виборів в облраду. Ці ж плакати та буклети не були виготовлені і на момент засідання ЦВК з цього питання.
Новий ТВК повинен найближчим часом виправити ситуацію і виготовити інформаційні матеріали.
Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.
Як повідомлялося, у Києві п’яна парочка порвала агітаційні намети та плакати двох партій.
До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.
Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів