ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому



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ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому

Колишній склад був звільнений в понеділок з-за порушень

Центрвиборчком затвердив новий склад Івано-Франківської обласної виборчої комісії.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

Новий склад сформовано на підставі поданих партіями заявок з 14 осіб.

Повноваження попереднього складу тервиборчкому були достроково припинені.

Комісія не виготовила у встановлений законом строк інформаційні плакати та буклети з інформацією про партії-учасниці виборів в облраду. Ці ж плакати та буклети не були виготовлені і на момент засідання ЦВК з цього питання.

Новий ТВК повинен найближчим часом виправити ситуацію і виготовити інформаційні матеріали.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві п’яна парочка порвала агітаційні намети та плакати двох партій.

До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.

Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів