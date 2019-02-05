ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти України 24 особам



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Були випадки, коли документи до ЦВК подавали не у встановлений законом спосіб

Підстави для відмови здебільшого «тривіальні»

Центральна виборча комісія станом на 4 лютого відмовила в реєстрації кандидатом у президенти 24 особам.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

За його словами, підстави для відмови здебільшого «тривіальні».

«Зазвичай підставі такі: не внесення грошової застави в розмірі 2,5 мільйона гривень, неповний перелік документів із тих, що передбачені законодавством, помилки і неточності в документах», - розповів він.

Також, за словами Хівренка, були випадки, коли документи подавали не у встановлений законом спосіб.

«Були пару прецедентів, коли це надсилалось поштою або електронною поштою», - додав він.

Нагадаємо, що зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.

Зазначимо, що документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки.

Подання документів припинилося у ніч проти 4 лютого опівночі. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах 89 осіб. З них 17 - в останній день подачі документів. Зокрема, в цей день подав документи чинний президент України Петро Порошенко.

Станом на 4 лютого ЦВК зареєструвала 30 кандидатів на посаду глави держави: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка, Романа Насірова, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Юлію Тимошенко, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза, Іллю Киву, Руслана Кошулинського, Олександра Данилюка, Сергія Таруту, Володимира Зеленського, Ігоря Смешка, Інну Богословську, Юрія Дерев'янка, Миколу Габера, Віктора Бондаря та Романа Безсмертного.