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    ЦВК визнала обраними 35 народних депутатів (список)

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    Вибори до Ради пройшли 21 липня - ЦВК визнала обраними 35 народних депутатів (список)
    Вибори до Ради пройшли 21 липня

    ЦВК станом на 29 липня встановила результати позачергових виборів народних депутатів в 35 окружних виборчих округах

    Центральна виборча комісія визнала обраними 35 народних депутатів України.

    Про це 29 липня повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначається, що під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів 21 липня в 35 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб:

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    Палицю І.П. – в ОВО № 22, Констанкевич І.М. – в ОВО № 23, Нестеренка К.О. – в ОВО № 26, Лічман Г.В. – в ОВО № 30, Захарченка В.В. – в ОВО № 31, Каптєлова Р.В. – в ОВО № 36, Магомедова М.С. – в ОВО № 45, Солода Ю.В. – в ОВО № 47, Єфімова М.В. – в ОВО № 48, Новинського В.В. – в ОВО № 57, Магеру С.В. – в ОВО № 58, Лубінця Д.В. – в ОВО № 60, Герасименка І.Л. – в ОВО № 62, Кицака Б.В. – в ОВО № 63, Петьовку В.В. – в ОВО № 72, Поляка В.М. – в ОВО № 73, Касая Г.О. – в ОВО № 74, Соху Р.В. – в ОВО № 75, Нальотова Д.О. – в ОВО № 144, Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146, Касая К.І. – в ОВО № 149, Мовчана О.В. – в ОВО № 150, Деркача А.Л. – в ОВО № 159, Гевка В.Л. – в ОВО № 167, Кінзбурську В.О. – в ОВО № 171, Бакумова О.С. – в ОВО № 173, Пивоварова Є.П. – в ОВО № 175, Микишу Д.С. – в ОВО № 181, Стефанчука М.О. – в ОВО № 187, Лабазюка С.П. – в ОВО № 188, Яценка А.В. – в ОВО № 200, Перебийніса М.В. – в ОВО № 212, Дубнова А.В. – в ОВО № 213, Яременка Б.В. – в ОВО № 215, Грищука Р.П. – в ОВО № 222.

    Відповідні протоколи ЦВК про результати виборів підписали всі присутні на засіданні члени Комісії.

    У засіданні Комісії оголошено перерву до 19:30.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Нагадаємо, до парламенту нового скликання проходять п’ять партій. 

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    ЦВК Верховна Рада вибори депутат політика
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