ЦВК визнала обраними 35 народних депутатів (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори до Ради пройшли 21 липня

ЦВК станом на 29 липня встановила результати позачергових виборів народних депутатів в 35 окружних виборчих округах

Центральна виборча комісія визнала обраними 35 народних депутатів України.

Про це 29 липня повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів 21 липня в 35 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб:

Палицю І.П. – в ОВО № 22, Констанкевич І.М. – в ОВО № 23, Нестеренка К.О. – в ОВО № 26, Лічман Г.В. – в ОВО № 30, Захарченка В.В. – в ОВО № 31, Каптєлова Р.В. – в ОВО № 36, Магомедова М.С. – в ОВО № 45, Солода Ю.В. – в ОВО № 47, Єфімова М.В. – в ОВО № 48, Новинського В.В. – в ОВО № 57, Магеру С.В. – в ОВО № 58, Лубінця Д.В. – в ОВО № 60, Герасименка І.Л. – в ОВО № 62, Кицака Б.В. – в ОВО № 63, Петьовку В.В. – в ОВО № 72, Поляка В.М. – в ОВО № 73, Касая Г.О. – в ОВО № 74, Соху Р.В. – в ОВО № 75, Нальотова Д.О. – в ОВО № 144, Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146, Касая К.І. – в ОВО № 149, Мовчана О.В. – в ОВО № 150, Деркача А.Л. – в ОВО № 159, Гевка В.Л. – в ОВО № 167, Кінзбурську В.О. – в ОВО № 171, Бакумова О.С. – в ОВО № 173, Пивоварова Є.П. – в ОВО № 175, Микишу Д.С. – в ОВО № 181, Стефанчука М.О. – в ОВО № 187, Лабазюка С.П. – в ОВО № 188, Яценка А.В. – в ОВО № 200, Перебийніса М.В. – в ОВО № 212, Дубнова А.В. – в ОВО № 213, Яременка Б.В. – в ОВО № 215, Грищука Р.П. – в ОВО № 222.

Відповідні протоколи ЦВК про результати виборів підписали всі присутні на засіданні члени Комісії.

У засіданні Комісії оголошено перерву до 19:30.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, до парламенту нового скликання проходять п’ять партій.