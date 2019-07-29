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    ЦВК вже прийняла 197 протоколів із «мокрими» печатками

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    ЦВК вже прийняла 197 протоколів із «мокрими» печатками

    Також ЦВК прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на 75 закордонних виборчих дільницях

    Центральній виборчій комісії залишилося прийняти оригінальні протоколи про підсумки голосування на виборах до парламенту від окружних виборчих комісій двох окружних виборчих округів.

    Про це 29 липня повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначається, що у понеділок ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування ОВК трьох ОВО.

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    «Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК 3 ОВО: № 49 (Донецька область), № 70 (Закарпатська область), № 86 (Івано-Франківська область). Таким чином, станом 13:00 на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 197 ОВО», - заявили в ЦВК.

    Також, як додається, ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 14, № 21, № 34, № 71, № 89, № 92, № 96, № 107, № 114, № 132, № 143, № 217 з поміткою «Уточнений».

    Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 65, № 66 з поміткою «Уточнений» до 29 липня, ОВК ОВО № 195 – до 30 липня, а ОВК ОВО № 19, 84, 86, 95, 98, 118, 121, 124, 138, 151, 201, 207 – до 31 липня.

    «Також в режимі засідання Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 65 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Відтак, станом на 13:00 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 75 закордонних виборчих дільниць», - повідомили в ЦВК.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
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    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
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      0.11%
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      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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