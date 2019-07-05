ЦВК закрила дві спеціальні виборчі дільниці



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Спеціальні виборчі дільниці розташовані у Черкаській області та в Києві

Центральна виборча Комісія на засіданні 4 липня тимчасово закрила спеціальні виборчі дільниці.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Розглянувши відповідні подання виконавчого комітету Черкаської міської ради та Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, Комісія тимчасово закрила спеціальні виборчі дільниці, утворені на постійній основі постановою ЦВК від 12 квітня 2012 року № 66: № 711092 — до 31 липня 2019 року та № 801067 — до 31 грудня 2019 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначені спеціальні виборчі дільниці розташовані у Черкаській області та в Києві відповідно.

Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

Центральна виборча комісія буде подавати апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом знаходиться проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.