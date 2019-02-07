ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти
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Розсилка
Вибори президента України пройдуть 31 березня
Усі троє йдуть на вибори як самовисуванці
Центральна виборча комісія зареєструвала члена Партії захисників України Юрія Кармазіна, журналіста Юлію Литвиненко та голову правління ГО «Влада народу» Олександра Ващенка кандидатами у президенти.
Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, 7 лютого.
Усі троє йдуть на вибори як самовисуванці.
Таким чином, станом на 7 лютого ЦВК зареєструвала 41 кандидата на пост глави держави: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка, Романа Насірова, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Юлію Тимошенко, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза, Іллю Киву, Руслана Кошулинського, Олександра Данилюка, Сергія Таруту, Володимира Зеленського, Ігоря Смешка, Інну Богословську, Юрія Дерев'янка, Миколу Габера, Романа Безсмертного, Віктора Бондара, Віктора Кривенка, Сергія Кривоноса, Сергія Носенка, Руслана Ригованова, Юрія Тимошенка, Василя Журавльова, Андрія Новака, Петра Порошенка, Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко та Олександра Ващенка.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала чинного президента Петра Порошенка кандидатом на пост глави держави на чергових виборах 31 березня.
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Джерело: Укрінформ