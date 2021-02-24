Дитячий кардіолог і волонтерка Юлія Кузьменко балотуватиметься за 50 округом на Донеччині

Дитячий кардіохірург, кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» у 50-му окрузі на Донеччині Юлія Кузьменко подала документи у Центральну виборчу комісію.

«У мене бойовий настрій по життю, а останні півтора року – він і зовсім бойовий. Плани – на перемогу в 50 окрузі. Це моя рідна Донеччина, де я народилася і де з 2014 року багато їздила, як волонтер. У Верховній Раді планую боротися з переслідуваннями за політично вмотивованими справами. Крім цього, в мене є плани стосовно медицини. Вважаю, що медик в парламенті не буде зайвим. Планів багато і є настрій їх здійснити», – сказала Юлія Кузьменко.

«Ми маємо зараз такий парадокс – гострий дефіцит медичних кадрів в Україні, і при цьому великий відтік лікарів. Бо немає гідної оплати, належних умов праці, немає обіцяних надбавок лікарям та медичним працівникам, які працювали і працюють з ковідом», – додала Кузьменко.

Крім цього, вона наголосила, що особливу увагу планує приділити проблемам людей, які працюють на шкідливому виробництві, зокрема, шахтарів.

«Будемо вирішувати і проблеми самого округу. Це і проблема заборгованості по пенсіях, виплатам зарплатні, проблема праці в шкідливих умовах і отриманням інвалідності. Там взагалі замкнуте коло, бо люди не можуть отримати інвалідність, оскільки у нас на шахтах майже немає виробничого травматизму. Тому у випадку травматизму шахтарів змушують йти на лікарняний або навіть у відпустку за власний рахунок. Надалі вони не можуть отримати надбавки та інвалідність», – сказала Кузьменко.

«Я дуже добре знаю цю сферу, оскільки я сама працювала у шкідливих умовах. 17 років я працювала рентген-хірургом і мала справу з опроміненням. Питань багато, і напрацювань також дуже багато», – резюмує Юлія Кузьменко.

Нагадаємо, 15 лютого політична партія «Європейська солідарність» висунула своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду за 50 мажоритарним округом в Донецькій області лікарку і фігурантку справи про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко.