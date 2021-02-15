Юлія Кузьменко йде на довибори у Раду від «Євросолідарності»

Офіційно про кандидатку мають повідомити на з'їзді партії 15 лютого

Політична партія «Європейська солідарність» висуває своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду за 50 мажоритарним округом в Донецькій області лікарку і фігурантку справи про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко.

Про це спочатку повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в партії. А згодом й народна депутатка від «ЄС» Софія Федина у Facebook підтвердила висунення Кузьменко.

«По Донеччині по виборчому округу №50 (Покровськ, Мирноград, Добропілля) від «Європейської Солідарності» балотуватиметься Юля Кузьменко. Сьогодні маємо бути єдині в боротьбі за Україну і її волю!», – написала вона.

Політична партія «Європейська солідарність» на своєму сайті підтвердила інформацію про висування волонтерки, дитячого кардіохірурга, кандидата медичних наук Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на Донеччині.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії у відповідь на численні звернення ветеранських та волонтерських громадських організацій.

«До «Європейської Солідарності» надійшло дуже багато звернень з багатьох регіонів, і від різних організацій патріотичного українського спрямування. Від громадської організації «Рівне-ТАКМЕД», це медики з досвідом участі у бойових діях, які дали знання тактичної медицини 25 тисячам військовослужбовців. Це громадська організація «Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це звернення від цілої низки громадських, зокрема ветеранських організацій Дніпра; від громадських організацій Донецької області, зокрема від спілки «Захисники Донеччини» і Спілки ветеранів АТО. Це звернення від організації «Солідарна Справа громад», – повідомила народна депутатка, медик-доброволець, засновниця медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

«В усіх цих зверненнях до партії звучить одна думка, прохання, вимога, заклик – підтримати на довиборах до Верховної Ради по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада», – говорить Яна Зінкевич. Вона зауважила, що вже більше року триває розслідування у справі Шеремета, у якому слідчі просто рятують честь президентського мундиру.

Яна Зінкевич також нагадала, що «Європейська Солідарність» закликає парламент ухвалити постанову про припинення політичних репресій в Україні. «В особі Юлії Кузьменко ми підтримуємо усіх несправедливо переслідуваних в Україні патріотів, волонтерів, ветеранів і майданівців», – каже Зінкевич.

Юлія Кузьменко – професійний педіатр-кардіолог, волонтерка і військовий медик. Активно підтримувала Євромайдан. У 2019 році стала підозрюваною в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та була заарештована. Під вартою перебувала до вересня, потім суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. У серпні з неї зняли електроннй браслет. За 50 округом, де обиратимуть заміну народному депутату Руслану Требушкіну, котрий став мером Покровська, від «Слуги народу» балотується голова Покровської РДА Андрій Бондаренко. На 87 окрузі на Івано-Франківщині, де також пройдуть довибори, від «Слуг» балотується спортсмен Василь Вірастюк, а від «ЄС» – Маруся Звіробій –волонтерка, проти якої було порушено кримінальну справу за погрози на адресу президента. Голосування на обох округах відбудеться 28 березня.

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