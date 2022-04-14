Данілов: Росія мала напасти на Україну 22 лютого

У перший день війно було прийняте рішення про видачу зброї всім бажаючим захищати Україну

Єдине, чого українська влада не очікувала, це те, що у війні буде задіяна територія Білорусі

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія мала напасти на Україну 22 лютого. Про це він розповів в інтрев’ю ВВС.

«Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз», – наголосив Данілов.

Секретар РНБО не погодився із закидами, мовляв, українська влада не готувалися до військової агресії Росії. Він зазначив, що з 1 січня в Україні почав діяти закон про національний спротив, на кожній території розгорталися батальйони територіальної оборони.

«А коли в перший день було прийняте рішення про видачу зброї всім бажаючим захищати країну, – як ви вважаєте, ми могли заздалегідь сказати, що будемо видавати зброю? Ні, у нас все було по плану. Я можу сказати, коли 24 лютого о 5 ранку, – хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків, то коли десь з п'ятої до пів на шосту зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти. І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, в який спосіб все це відбувається», – додав високопосадовець.

Єдине, чого українська влада не очікувала, зізнався Данілов, це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку вважали, що це буде по-іншому. Але сталося, як сталося, підсумував секретар РНБО.

Як відомо, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.