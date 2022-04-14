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    На підбитому крейсері «Москва» можуть бути ядерні боєголовки – Defense Express

    Російський військовий корабель може загрожувати ядерною небезпекою&nbsp; - На підбитому крейсері «Москва» можуть бути ядерні боєголовки – Defense Express
    Російський військовий корабель може загрожувати ядерною небезпекою 
    фото: Міноборони РФ

    Зауважимо, що ракетний крейсер «Москва» входить до складу сил постійної готовності до Чорноморського флоту

    Російський крейсер «Москва», який уже почав йти під воду, може становити небезпеку через ядерні боєголовки на своєму борту. Таку думку опублікувало видання Defense Express.

    Журналісти посилаються на оцінки фахівців, серед яких – конструктори та морські офіцери.

    «16 одиниць протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан" можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною потужністю 350 кт або звичайною фугасно-кумулятивною 500-кг», − стверджують фахівці.

    Зауважимо, що ракетний крейсер «Москва» входить до складу сил постійної готовності до Чорноморського флоту. Тобто за командою він за мінімальний час має вийти у відкрите море для виконання бойових завдань.

    Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

    Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

    Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    «Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

    За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.


    Теги: росія війна корабель
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    На підбитому крейсері «Москва» можуть бути ядерні боєголовки – Defense Express