Білорусь назвала умови для відновлення вільної торгівлі з Україною

Мінськ готовий «повністю скасувати всі рішення» і повернути режим вільної торгівлі

Перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов заявив, що країна готова повернутись до режиму вільної торгівлі з Україною, якщо та змінить заходи щодо білоруських товарів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

За словами Гур’янова, Білорусь готова «повністю скасувати всі рішення» і повернути режим вільної торгівлі, якщо Україна перегляне заходи, вжиті щодо продукції з Білорусі, мета яких – нібито «обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників».

Чиновник сказав, що Україна «де-факто запровадила мито» щодо деякої білоруської металопродукції і колісної техніки, також щодо Білорусі діють вісім антидемпінгових і спецзахисних заходів України, через що «цілий перелік продукції підпадає під обмеження» на експорт з Білорусі до України.

Нагадаємо, що Білорусь обмежила імпорт українських товарів. Так, Мінськ запровадив режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

Натомість Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка

Разом з тим ЄС обіцяє Білорусі підтримку, якщо піде демократичним шляхом.