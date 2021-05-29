Білорусь назвала умови для відновлення вільної торгівлі з Україною
Мінськ готовий «повністю скасувати всі рішення» і повернути режим вільної торгівлі
Перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов заявив, що країна готова повернутись до режиму вільної торгівлі з Україною, якщо та змінить заходи щодо білоруських товарів.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.
За словами Гур’янова, Білорусь готова «повністю скасувати всі рішення» і повернути режим вільної торгівлі, якщо Україна перегляне заходи, вжиті щодо продукції з Білорусі, мета яких – нібито «обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників».
Чиновник сказав, що Україна «де-факто запровадила мито» щодо деякої білоруської металопродукції і колісної техніки, також щодо Білорусі діють вісім антидемпінгових і спецзахисних заходів України, через що «цілий перелік продукції підпадає під обмеження» на експорт з Білорусі до України.
Нагадаємо, що Білорусь обмежила імпорт українських товарів. Так, Мінськ запровадив режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.
Натомість Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка
Разом з тим ЄС обіцяє Білорусі підтримку, якщо піде демократичним шляхом.
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