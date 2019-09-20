Данилюк назвав «розправою» підпал будинку Гонтаревої



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Секретар РНБО Олександр Данилюк

Данилюк зараз не може стояти осторонь ситуації, яка склалася навколо Гонтаревої та «Приватбанку»

Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої «розправою».

Про це він заявив в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Це не просто хтось у когось вкрав гаманець. Спочатку спалюється машина (Гонтаревої, - ред), потім спалюється будинок, звучать якісь погрози. Це ж не жарти, це цілеспрямовані дії», - заявив Данилюк.

Також він розповів, що під час передвиборчої кампанії «розумів небезпеку, якщо збільшуватиметься вплив Ігоря Коломойського».

Данилюк також додав, що зараз не може стояти осторонь ситуації, яка склалася навколо Гонтаревої та «Приватбанку».

Раніше колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.