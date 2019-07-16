РНБО готує законопроєкт про зміну процедури оборонного замовлення - Данилюк



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Один із законопроектів РНБО буде створення Служби фінансових розслідувань - Данилюк

Зараз біля 90% усіх закупівель відбувається в таємному режимі, а має бути застосований принцип мінімально доцільної таємності, - секретар РНБО

РНБО на сьогодні фокусує увагу на розробці законопроєктів щодо реформи у сфері безпеки і оборони, які президент має внести до ВР до початку роботи парламенту нового скликання.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк під час форуму «Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту», повідомляє Укрінформ.

«Зараз РНБО буде фокусуватися на тому, щоб на момент, на день початку нового парламенту президент вніс законопроєкти, які зрушать із мертвої точки реформу у сфері безпеки і оборони», - заявив Данилюк.

За словами секретаря РНБО, передусім треба змінювати процедуру оборонного замовлення.

«Зараз біля 90% усіх закупівель відбувається в таємному режимі. Коли це відбувається, то ні для кого не таємниця, що на цьому хтось заробляє, або як мінімум гроші використовуються неефективно. Тому має бути застосований принцип мінімально доцільної таємності, як це є в багатьох країнах світу. Тобто, мінімально те, що треба тримати таємним, а решта - це відкрита інформація. Там мають застосовуватися прозорі конкурентні процедури», - пояснив секретар РНБО.

Стосовно сектору безпеки, то, за словами Данилюка, є кілька законопроєктів, що стосуються, по-перше, інформування Служби безпеки України, що насправді є «комплексним питанням».

«Історично на СБУ чіплялися всі політичні процеси, але має бути також цивільний нагляд за Службою. Ці законопроекти в принципі вже розроблялися - треба довести до розуму і подати до парламенту», - уточнив він.

Також він акцентував увагу і на необхідності створення Служби фінансових розслідувань.

Секретар РНБО підкреслив, що законопроєкти в сфері реформування сектору безпеки й оборони мають вноситися пакетом, оскільки, наприклад, «без реформи СБУ решта сфер просто не реформується, тому що все пов'язано».