Вакцина проти Covid-19 Novavax показала ефективність в 96,4%
Препарат показав ефективність в 86,3% проти «британського» варіанту коронавірусу
Вакцина від коронавірусу нового типу, розроблена американською компанією Novavax, ефективна на 96,4% проти початкового варіанту патогена.
Про це повідомляється на сайті розробників.
«Novavax, Inc. оголосила про остаточну ефективність 96,4% проти легкого, помірного та тяжкого перебігу захворювання, викликаного вихідним штамом Covid-19, на підставі результатів третьої фази клінічних випробувань в Великій Британії», - зазначено в повідомленні.
При цьому, за даними компанії, препарат показав ефективність в 86,3% проти «британського» варіанту коронавірусу.
Так, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.
Очільник МОЗ повідомив, що Україна відправляє зразки до світових лабораторій. Згдіно з тими відповідями, що вже прийшли, в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає.
- Директор лікарні на Івано-Франківщині, де розгорнуто польовий шпиталь: Нині 80% пацієнтів потребують кисню
- Головний санітарний лікар Івано-Франківщини: Тривалість лікування тяжких пацієнтів зараз подвоїлася
- Вакцини, на які розраховує Україна. Повне досьє на кожен препарат
- Covid-19. Що досі лишається таємницею?