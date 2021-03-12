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    Вакцина проти Covid-19 Novavax показала ефективність в 96,4%

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    Вакцина проти Covid-19 Novavax показала ефективність в 96,4% - Вакцина проти Covid-19 Novavax показала ефективність в 96,4%
    Вакцина проти Covid-19 Novavax показала ефективність в 96,4%

    Препарат показав ефективність в 86,3% проти «британського» варіанту коронавірусу

    Вакцина від коронавірусу нового типу, розроблена американською компанією Novavax, ефективна на 96,4% проти початкового варіанту патогена.

    Про це повідомляється на сайті розробників.

    «Novavax, Inc. оголосила про остаточну ефективність 96,4% проти легкого, помірного та тяжкого перебігу захворювання, викликаного вихідним штамом Covid-19, на підставі результатів третьої фази клінічних випробувань в Великій Британії», - зазначено в повідомленні.

    При цьому, за даними компанії, препарат показав ефективність в 86,3% проти «британського» варіанту коронавірусу.

    Так, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.

    Очільник МОЗ повідомив, що Україна відправляє зразки до світових лабораторій. Згдіно з тими відповідями, що вже прийшли, в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає.

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    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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