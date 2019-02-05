Данія вислала з країни двох співробітників Huawei



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Данська поліція провела в офісах компанії в Копенгагені перевірку щодо умов праці іноземців

У поліції не уточнили, чи були вислані працівники громадянами Китаю

Влада Данії вислала двох працівників китайської компанії Huawei Technologies після перевірки їх дозволів на роботу та покриття коштів на проживання в цій країні.

Про це повідомляє Reuters.

«Данська влада прийняла рішення вислати за межі країні двох співробітників Huawei Technologies після перевірки, яка стосувалася дозволів на роботу, а також покриття витрат на проживання даних осіб», - йдеться у повідомленні.

Раніше данська поліція провела в офісах компанії в Копенгагені перевірку щодо умов праці іноземців. Чотирьом особам були пред'явлені звинувачення в порушенні данських законів.

У результаті - двох працівників вирішили вислати з країни. У поліції при цьому не уточнили, чи були вислані працівники громадянами Китаю.

Раніше МЗС КНР виступило із заявою, в якій пригрозило Вашингтону і Оттаві кроками у відповідь, якщо США спробують провести офіційну екстрадицію однієї із керівників компанії Huawei Сабріни Менг Ваньчжоу.

До цього уряд США звинувачував Huawei в роботі в інтересах уряду КНР. В тому числі мова йде про можливість шпигування за допомогою обладнання цієї китайської компанії.

За останніми даними, також у Польщі розгорається шпигунський скандал: продукцію Huawei можуть частково заборонити.