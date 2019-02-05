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    Данія вислала з країни двох співробітників Huawei

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    Данська поліція провела в офісах компанії в Копенгагені перевірку щодо умов праці іноземців - Данія вислала з країни двох співробітників Huawei
    Данська поліція провела в офісах компанії в Копенгагені перевірку щодо умов праці іноземців

    У поліції не уточнили, чи були вислані працівники громадянами Китаю

    Влада Данії вислала двох працівників китайської компанії Huawei Technologies після перевірки їх дозволів на роботу та покриття коштів на проживання в цій країні.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Данська влада прийняла рішення вислати за межі країні двох співробітників Huawei Technologies після перевірки, яка стосувалася дозволів на роботу, а також покриття витрат на проживання даних осіб», - йдеться у повідомленні.

    Раніше данська поліція провела в офісах компанії в Копенгагені перевірку щодо умов праці іноземців. Чотирьом особам були пред'явлені звинувачення в порушенні данських законів.

    У результаті - двох працівників вирішили вислати з країни. У поліції при цьому не уточнили, чи були вислані працівники громадянами Китаю.

    Раніше МЗС КНР виступило із заявою, в якій пригрозило Вашингтону і Оттаві кроками у відповідь, якщо США спробують провести офіційну екстрадицію однієї із керівників компанії Huawei Сабріни Менг Ваньчжоу. 

    До цього уряд США звинувачував Huawei в роботі в інтересах уряду КНР. В тому числі мова йде про можливість шпигування за допомогою обладнання цієї китайської компанії. 

    За останніми даними, також у Польщі розгорається шпигунський скандал: продукцію Huawei можуть частково заборонити.

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