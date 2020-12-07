Давоський форум перенесли до Сінгапура. Винен Covid-19

Заплановано, що 2022 року Всесвітній економічний форум повернеться до Давоса

Всесвітній економічний форум у 2021 році через пандемію Covid-19 відбудеться в Сінгапурі, а не у швейцарському Давосі. Карантинні обмеження у Швейцарії не дозволять провести захід у цій країні. Про це повідомив президент Давоського форуму Борге Бренд, пише Reuters.

За словами організаторів, ВЕФ відбудеться у Сінгапурі 13-16 травня. Заплановано, що 2022 року форум повернеться до Давоса.

«Після ретельного розгляду й у світлі поточної ситуації щодо випадків Covid-19 вирішили, що Сінгапур найкраще підходить для проведення зустрічі», – заявили організатори.

Раніше планували, що Всесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у Люцерні. Захід мав відбутися з 18 по 21 травня.

Нагадаємо, у серпні Всесвітній економічний форум оголосив, що майбутню щорічну зустріч у Давосі перенесуть на тлі всесвітньої пандемії Covid-19.

Всесвітній економічний форум – це міжнародна неурядова організація, діяльність якої спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є «прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних, регіональних, галузевих і повісток дня». Щорічну зустріч під егідою Форуму із 1970 року проводять у Давосі. ВЕФ об'єднує близько 2500 керівників бізнесу та політичних лідерів.