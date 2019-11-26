Вірю, що ви мене почули: Зеленський з аеропорту записав термінове відео



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Зеленський вимагає, «щоб уряд зібрався і вирішив позитивно» питання із зарплатами

Зеленський розповів, що йому надійшло дуже багато повідомлень, що в деяких регіонах вчителі та лікарі не отримали заробітну плату

Перед відльотом до Естонії та Литви президент Володимир Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни ліквідувати заборгованість із зарплатні перед лікарями та вчителями.

Про це глава держави сказав у відео, яке записав, перебуваючи в аеропорту «Київ».

«Мені сьогодні надіслали дуже багато повідомлень, що в деяких регіонах вчителі та лікарі не отримали заробітну плату з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд, і дуже багато роботи, але це найважливіше пріоритетне питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно, дуже швидко це питання», - сказав Зеленський.

«Вірю, надіюсь, що ви мене почули», - підкреслив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 листопада, відвідає з офіційним візитом Естонію.

До слова, 27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву, де візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.

У вересні Кальюлайд відвідала Україну та зустрілася із Зеленським вдруге.

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