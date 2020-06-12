«Зеленський, привіт від вас я отримав!». Омелян повідомив деталі про обшуки ДБР



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У будинку, де зараз мешкає родина Володимира Омеляна, на світанку силовики влаштували обшук Фото: Володимир Омелян, Facebook

Колишній міністр заявив, що обшук силовики провели коректно, хоча «традиційно з автоматниками»

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що обшуки силовиків відбулися через колишнього власника будинку. Про це він написав у соцмережах.

«Обшуки відбулися в орендованому нами будинку відбулися на виконання рішення суду у рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще у 2016 році. Формально жодних звинувачень до мене немає, нічого вилучено не було», - повідомив колишній міністр..

Також він додав: «Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський? За такою підставою завтра можуть зайти до будь-кого… Володимир Зеленський, привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду! Мої діти і дружина передають Вашій родині великі вітання! Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім’ями своїх політичних опонентів».

Омелян також заявив, що певен, як би важко не було, але «правда і Україна завжди переможуть».

Крім того він додав, що обшук силовики провели коректно, хоча «традиційно з автоматниками».

Нагадаємо, що ДБР на світанку прийшло з обшуком до будинку ексміністра Омеляна.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в «Укрзалізниці», а також порадив керівництву Мінінфраструктури і «Укрзалізниці» пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.